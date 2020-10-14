Giresun Belediyesi, şehri geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehri güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Şenlikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapı, üst yapı gibi zorunlu ihtiyaçlarının seviyesini yükselttiklerini belirtti.

Şehrin geleceği için de projeler yürüttüklerini kaydeden Şenlikoğlu, şöyle devam etti:

"Bunların içerisinde tabii sahil bandında 17 kilometre ışıklandırma, Bulancak durağı düzenlemesi ve kamulaştırmalar, yine o bölgede belediye hizmetlerinin tek bir yerden yürütmesi için TMSF'den kiralamış olduğumuz binaya geçişimiz, yine Giresun Kalesi'nin gece görüşünü sağlayacak, surların ışıklandırılması, Giresun tabelaların yazılması, sanayi bölgesindeki çöp alanının çiçek tarlasına dönüştürülmesi gibi çalışmalar bir taraftan yapıldı, bir taraftan da devam ediyor."

Şenlikoğlu, Aksu bölgesindeki çöp alanının revizyonuyla ilgili projeyi de devam ettirdiklerini belirtti.

Bunun dışında şehrin dışında yaz döneminde 20 bin ton civarında asfaltlama çalışması yaptıklarını aktaran Şenlikoğlu, ana arterlerdeki kötü görüntüyü ortadan kaldırmaya çalıştıklarını, ara sokaklarda da yoğun şekilde parke çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Su ve altyapıyla ilgili çalışmalarla ilgili Şenlikoğlu, şu bilgileri verdi:

"Üst yapının iki katı altyapıyı yatırım yaptık. Nihatbey Caddesinde ve Çıtlakkale bölgesindeki depoda asbest boruların değiştirilmesiyle bölgelerde yüzde 35 olan su kaçağını ve bundan mütevelli elektrik faturasını düşürmüş olduk. Yine iki yeni su kuyusu açtık. Dere yataklarından aldığımız su oranları düştüğü için zaman zaman üst bölgelerde sıkıntılar yaşadık. Hamdolsun bu sıkıntıları da giderdik."

Şenlikoğlu, Hacısiyam ve sanayi bölgesinde yaptıkları çalışmalarla da su baskınlarının önüne geçtiklerini kaydetti.

Araç parkurunu da genişlettiklerini belirten Şenlikoğlu, "Önümüzdeki dönemde halkımıza göstereceğiz. Bir aracımız var çok değerli, kombine vidanjör dediğimiz yer altındaki temizliği yapan en güçlü araç, yaklaşık 3-4 milyon maliyeti olan bir araç." dedi.

Şenlikoğlu, şehirdeki otoparklarla ilgili de 2021 yılı içerisinde çalışma olacağını sözlerine ekledi.