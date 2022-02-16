Giresun Belediyesince içme suyu fiyatlarında yüzde 7 KDV indirimi yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenleme gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu karar doğrultusunda su fiyatlarında KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirdiği ifade edilen açıklamada, indirimli fiyatların, 14 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı aktarıldı.
Açıklamada, indirimlerden bütün abone türlerinin yararlanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Giresun Belediyesi su fiyatlarında KDV indirimine gitti - Son Dakika