Giresun Belediyesi üst yapı ile altyapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Giresun Belediyesi üst yapı ile altyapının iyileştirilmesi için çalışmalarını devem ettiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çözüm Birimi ekipleri vatandaşların talepleri doğrultusunda cadde ve sokaklarda gerekli çalışmaları yürütüyor.

Şehir merkezinde ekipler tarafından Nizamiye Mahallesi Anafor Sokak, Hacıhüseyin Mahallesi Kuyulu Sokak, Çınarlar Mahallesi Ali Yazıcı Sokak, Kapu Mahallesi Bekirpaşa Caddesi ve Fevziçakmak Mahallesi Işık Sokak'ta parke taşı çalışması yürütülüyor.

Ayrıca, Hacısiyam Mahallesi İnönü Caddesi, Seldeğirmeni Mahallesi Kabacakuz Sokak, Fevziçakmak Mahallesi Uğurlu Sokak, Aksu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Teyyaredüzü Mahallesi Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Caddesi ve Hacıhüseyin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kaldırım çalışması yapılıyor.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nce de yıllardır değişmeyen ve sürekli arıza yapan borulardan kaynaklanan aksaklıkları vatandaşa yansıtmamak için gece gündüz çalışıyor.

Müdürlüğe bağlı ekipler, bir yandan yeni yolların altyapı borularını yerleştirirken bir yandan da mevcut borularda yaşanan veya yaşanabilecek sorunları tespit edip değiştiriyor.

Bu kapsamda Gemilerçekeği Mahallesi Gedikkaya Caddesi ve Sagae Caddesi ile Küçükköy Mahallesi 80 Nolu Sokak'ta yağmursuyu hattı çalışması, Aydınlar Mahallesi 77 Nolu Sokak, Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi ve Nizamiye Mahallesi Türkan Sokak'ta kanalizasyon hattı çalışması, Kavaklar Mahallesi 110 Nolu Sokak, Aksu Mahallesi Pazar Caddesi, Gaziler Mahallesi Mehmet Işık Caddesi ve Güre Mahallesi Bağcılar Sokak'ta ise içme suyu hattı çalışması yürütülüyor.