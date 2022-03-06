Giresun Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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Giresun Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi

06.03.2022 15:02
Giresun Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi

Giresun Belediyesi zabıta ekiplerince marketlerde haksız fiyat artışı, stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı ve gramaj denetiminin gerçekleştirildiği bildirdi.

Giresun Belediyesi zabıta ekiplerince marketlerde haksız fiyat artışı, stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı ve gramaj denetiminin gerçekleştirildiği bildirdi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekipler tarafından marketlerde tespit edilen olumsuzlukların tutanak hazırlanarak Giresun Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletildiğini aktardı.

Şenlikoğlu, denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimiz tarafından marketlerde kontroller gerçekleştirdik. Ürün etiketlerini ve barkot numaralarını kontrol edip fiyat etiketlerinin tutup tutmadığını kasada kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızı fahiş fiyatlara maruz bırakmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Haksız fiyat artışını engellemek için Giresun Belediyesi olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz."

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Aytekin Şenlikoğlu, Ticaret, Giresun, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi - Son Dakika


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