Giresun Belediyesinden 18 ayda altyapıya 40 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 18 ay içerisinde altyapı yatırımlarına 40 milyon lira harcama yaptıklarını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin bütün mahalle ve sokaklarında altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini, yaşam kalitesini daha da yükselttiklerini belirtti.

İçme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarında kalıcı çözümler ürettiklerini ifade eden Şenlikoğlu, 18 aylık zaman içerisinde altyapıda 40 milyon liralık yatırıma imza attıklarını aktardı.

Göreve başladığı günden bu zamana kadar 30 bin metre içme suyu ve 20 bin metre yağmur suyu şebekesi, kanalizasyon ve içme suyu kanal terfi merkezi çalışması yapıldığını belirten Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Giresun'un sağlıklı altyapıya kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehrimizde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yatırımlarına devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile şehrimizin problemleri çözülerek halkımız daha modern ve çağdaş altyapıya kavuşacak."