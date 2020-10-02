Giresun Belediyesinden Azerbaycan halkına destek - Son Dakika

Giresun Belediye binasına, Azerbaycan halkına destek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk ve Azerbaycan bayraklarını yan yana asarak, kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanında oldukları mesajını verdiklerini belirtti.

Ermenistan'ın, kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadıklarını vurgulayan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Kardeş ülke Azerbaycan, Ermenilerin saldırılarına karşı sessiz kalmayarak karşılık vermiştir. Ülke olarak Azerbaycan'ın yanındayız. 15 Temmuz'u yaşadığımız gün Azeri kardeşlerimiz bize destek verdiği gibi, biz de onların bu sancılı sürecinde en büyük destekçileriyiz."