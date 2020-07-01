Giresun Belediyesinden "Bilgi Evi" projesi - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Bilgi Evi" projesinin inşaat çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bilgi evinde, çocuklar ve gençlerin ihtiyacı olan kültürel ve sosyal tüm hizmetlerin sunulacağını belirtti.

Aksu Mahallesi'nde yapımı süren inşaatı kısa zamanda tamamlayıp hizmete açacaklarını aktaran Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal alan oluşturuyoruz. Bilgi evimizin çok önemli hizmetler vereceğine inanıyorum. Öğrencilerimiz kitap okuyabilecek, ders çalışabilecek ve dersleri için gerekli olacak birçok bilgiye buradan ulaşabilecek. Kütüphane, internet ve bilişim hizmetleri ile öğrencilerimizin bilgi ve becerilerine yönelik kurslar olacak."

Şenlikoğlu, çocukların burada kişisel gelişim faaliyetinde bulunurken Türkçe ve matematik gibi dersler için de öğretmenlerden eğitim alabileceklerine vurgu yaparak, "Hem kişisel gelişimlerini tamamlayacaklar, derslerinde yardımcı olacaklar. Bilgi evimizde hobi bahçesi de bulunacak. Sanatsal faaliyetler sıklıkla yapılacak. Buraya gelen her öğrencimizi, kendi çocuğumuz gibi görüp ona göre eğitip donatacak ve onlara sahip çıkacağız. Gelenek ve göreneklerimizi de öğreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.