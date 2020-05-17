Giresun Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine 11 bin yardım kolisi dağıtımı yaptıklarını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal belediyecilik anlayışıyla desteklerinin devam ettiğini belirtti.

Daha önce belirlenen ihtiyaç sahiplerine 11 bin yardım kolisi ulaştırdıklarını ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Acıda, sevinçte bir arada olmak, birlik olmak her şeyden önce insani görevimizdir. Belediye, halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Bu ramazanda da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşıyoruz."