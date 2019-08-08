Giresun Belediyesinden mobil veri uygulaması

Giresun Belediyesi tarafından mobil veri uygulamasının hayata geçirildiği bildirildi.

Giresun Belediyesi tarafından mobil veri uygulamasının hayata geçirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların gördüğü sorunların fotoğrafını çekerek uygulama üzerinden iletebilecekleri kaydedildi.

Sisteme düşen istek ve taleplerin, değerlendirilmek üzere ilgili birimlere havale edileceği ve çözümünün sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Yenilikçi uygulamalara imza atan Giresun Belediyesi her ortamda belediyeye vatandaşların kolayca ulaşımını sağlamak için gereken ne varsa yapıyor. Oluşturulan altyapısı sayesinde artık belediye, İOS ve Android işletim sistemi ile çalışan tüm tablet ve cep telefonlarında belediye hizmetlerine kolayca erişimi sağlayacak uygulamaları hizmete sundu."

Açıklamada, uygulamayı kullanacak vatandaşların cep telefonlarından 7 gün 24 saat belediye hizmetlerine kolayca ulaşabilecekleri belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor

Tatilcilere kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı

Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu

Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler