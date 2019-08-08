Son Dakika Haberleri: Giresun Belediyesinden mobil veri uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Giresun Belediyesinden mobil veri uygulaması

57 dakika önce

Giresun Belediyesi tarafından mobil veri uygulamasının hayata geçirildiği bildirildi.

Giresun Belediyesinden mobil veri uygulaması, System.String[]
Giresun Belediyesi tarafından mobil veri uygulamasının hayata geçirildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların gördüğü sorunların fotoğrafını çekerek uygulama üzerinden iletebilecekleri kaydedildi.
Sisteme düşen istek ve taleplerin, değerlendirilmek üzere ilgili birimlere havale edileceği ve çözümünün sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:
"Yenilikçi uygulamalara imza atan Giresun Belediyesi her ortamda belediyeye vatandaşların kolayca ulaşımını sağlamak için gereken ne varsa yapıyor. Oluşturulan altyapısı sayesinde artık belediye, İOS ve Android işletim sistemi ile çalışan tüm tablet ve cep telefonlarında belediye hizmetlerine kolayca erişimi sağlayacak uygulamaları hizmete sundu."
Açıklamada, uygulamayı kullanacak vatandaşların cep telefonlarından 7 gün 24 saat belediye hizmetlerine kolayca ulaşabilecekleri belirtildi.
Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor
Tatilcilere kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:02:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun Belediyesinden mobil veri uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]