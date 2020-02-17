Giresun Belediyesinden "Üreten Kadın, Güçlü Kadın" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Belediyesinden 'Üreten Kadın, Güçlü Kadın' projesi - Son Dakika

Giresun Belediyesinden "Üreten Kadın, Güçlü Kadın" projesi

7 saat önce

Giresun Belediyesi tarafından hazırlanan "Üreten Kadın, Güçlü Kadın" projesi DOKA tarafından onaylandı.

Giresun Belediyesinden

Giresun Belediyesi tarafından hazırlanan "Üreten Kadın, Güçlü Kadın" projesi DOKA tarafından onaylandı.


Giresun Belediyesi tarafından hazırlanan ve DOKA tarafından onaylanan projenin teknik altyapısının 18 aylık süre zarfı içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Giresun Belediyesinden proje hakkında verilen bilgide, "Proje kapsamında Giresun ilinde geleneksel yöntemlerle üretim yapan ve ürettiği ürünü uygun koşullarda pazarlama, geliştirme, markalaştırma imkanı bulamayan kadınlara yönelik uygun fiziki alan ve satış kanalları oluşturulacak. Organik tarım ürünleri üreten en az 10 kadın, geleneksel el zanaatları üreten en az 20 kadın, yöresel yiyecek ve içecek üreten en az 20 kadın ürünlerini uygun koşullarda koruma ve pazarlama imkanına kavuşturulacak. Üretim yapan kadınlara beceri eğitimleri, tecrübe paylaşımı, teknik geziler, etkileyici rol modellerle toplantı gibi etkinliklerle desteklenecek. Ayrıca kadınların ortak üretim yapabilecekleri bir atölye ve yöresel yemekler sunum ve tanıtım alanı yer alacak. Projenin ana hedefinde ise en az 50 üyesi olan, katma değerli yöresel ürün üreten ve ürünü markalaştıran kadın kooperatifinin ortaya çıkarılması ve dolayısıyla üreten, ayakları üzerinde durabilen istihdama katkı sağlayan kadın kooperatifi kurulacak" denildi. - GİRESUN

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
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