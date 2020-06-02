Giresun Belediyesinin çiçek dikim çalışmaları - Son Dakika

Giresun Belediyesi tarafından kent genelinde ilk etapta 200 bin çiçeğin dikiminin yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yaz döneminin gelmesiyle birlikte şehrin değişik bölgelerine çiçek dikim çalışmaları başlattığı belirtildi.

Açıklamada, 200 bin çiçeğin ilk etapta hedeflendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu çiçeklerin arasında kadife, karanfil, pervane, vapur dumanı, bodrum papatyası, begonya gibi türler bulunmaktadır. Orta refüjler, kavşaklarımız ve meydanlarımız şehrin vitrinleri ve görünen yüzleridir. Bizde şehrimizin ihtiyacı olan bütün refüjlerde kavşaklarda, meydanlarda bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."