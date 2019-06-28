Son Dakika Haberleri: GİRESUN Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada
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GİRESUN Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada

12 dakika önce

Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kameradaGiresun'da, serinlemek için girdikleri dalgalı denizde sürüklenen Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada
Giresun'da, serinlemek için girdikleri dalgalı denizde sürüklenen Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), kurtarıldı.
Giresun'un Küçükköy mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Emre Karamustafaoğlu ve Emre Kaya, akıntıya kapıldı. Dalgaların şiddetiyle kayalık alana sürüklenen gençler, kıyıya çıkamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Giresun Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Botla denize açılan ekipler, can simidi attığı gençleri çekerek bota aldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
GİRESUN Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:56 Kaynak: DHA
Emre Kaya, Giresun, Güncel
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