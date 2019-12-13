Giresun Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Ünlü'nün cenazesi defnedildi - Son Dakika

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giresun Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Erdal Ünlü'nün cenazesi toprağa verildi.

Ünlü için Doğankent ilçesindeki Harşıt Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, Giresun Çevre ve Şehircilik Müdürü Cengiz Varol, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ünlü'nün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.