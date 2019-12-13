Giresun Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Ünlü'nün cenazesi defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Ünlü'nün cenazesi defnedildi - Son Dakika

Giresun Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Ünlü'nün cenazesi defnedildi

6 saat önce

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giresun Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Erdal Ünlü'nün cenazesi toprağa verildi.

Giresun Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Ünlü'nün cenazesi defnedildi, System.String[]

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giresun Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Erdal Ünlü'nün cenazesi toprağa verildi.

Ünlü için Doğankent ilçesindeki Harşıt Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, Giresun Çevre ve Şehircilik Müdürü Cengiz Varol, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ünlü'nün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

İstanbul, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu
Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı! ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Otur işine bak" sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Son Dakika Haberleri
22:38 İçişleri Bakanlığınca İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği... - Son Dakika
22:32 flaş - Son Dakika
22:32 flaş - Son Dakika
22:32 Hatay'da hafif ticari araç otomobillere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
22:32 NHK İstanbul Bürosu açılış töreni - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:44:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Ünlü'nün cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]