Son Dakika Haberleri: Giresun Çığ'da Şehit Olan Uzman Çavuş Dinç'in Naaşı Giresun'da

Giresun Çığ'da Şehit Olan Uzman Çavuş Dinç'in Naaşı Giresun'da

16 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Dinç'in (28) cenazesi, uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Dinç'in (28) cenazesi, uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşını karşılamak için çok sayıda kişi havalimanını doldurdu. Dinç'in cenazesi karşılama törenin ardından cenazesi toprağa verileceği Giresun'un Dereli ilçesine götürüldü. Şehit cenazesinin gelişi nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, Ordu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tolunay Başer, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Dinç'im, Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, tören mangası tarafından uçaktan alındı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Gece saatlerinde karşılama töreni için havalimanı dolduran kalabalıkta acılı aileye taziyelerde bulundu. Şehit Dinç'in cenazesi karşılama töreninin ardından Dereli ilçesine gönderildi. Nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Dinç, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Giresun'un Dereli ilçesinde toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:20 Kaynak: DHA

Jandarma, Giresun, Güncel
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