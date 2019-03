Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı: Rabia Naz'ın Ölümündeki Trafik Kazası İddiası Bulgularla...

GİRESUN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Eynesil ilçesinde geçen yıl 13 Nisan'da evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan (11), hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde geçen yıl 13 Nisan'da Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rabia Naz, kurtarılamadı. Rabia Naz'ın ölüm nedeni ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 2 ayrı raporla, ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği ve yüksekten düşme olgusuyla uyumlu olduğu tespit edildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını, Rabia Naz'ın yaralı halde evin önüne bırakıldığını iddia etti. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan da, ilçe merkezinde miting yaparak kızının ölümüne neden olanların bir an önce bulunmasını istedi.



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmaya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Soruşturmanın titizle sürdüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"Soruşturma kapsamında bütün iddia ve ihtimaller titizlikle değerlendirilmektedir. Olayın bir trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddialar da bu kapsamda değerlendirilmiş ancak bu iddialar elde edilen bulgularla doğrulanamamıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde kan izi, fren izi ve araç çarpmasına ilişkin herhangi bir delil ve emare bulunamamıştır. Olay yerinde bulunan Rabia'ya ait ayakkabıların altında beyaz çimento veya alçıya benzer izler bulunmuştur. Olay yerinde yapılan incelemede, ölenin ikametinin bulunduğu binanın çatı kapısının açık olduğu, kapının arkasında bir beyaz çimento torbasının bulunduğu, zeminin farklı yerlerinde de beyaz çimento kalıntılarının yer aldığı görülmüştür. Ölenin okul çantası, çatı kapısının sol tarafında bulunmuştur. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 2 ayrı raporla, ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği ve yüksekten düşme olgusuyla uyumlu olduğu tespit edilmiştir."



'İDDİALARLLA İLGİLİ TÜM ARAŞTIRMALAR YAPILMAKTADIR'



Soruşturmayı yürüten savcılık bilgisi haricinde bir kısım bilgi ve belgeler kullanılıp bilirkişi raporu hazırlandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İkametin çatısı ile küçük Rabia'nın yaralı olarak bulunduğu yer arasında binanın altındaki işyerine ait bir sundurma bulunmaktadır. Ölenin bu sundurmaya çarpmadan yere düşmesinin doğurduğu tereddütler karşısında olay yerinde keşif yapılmış ve teknik bilirkişiden rapor alınmıştır. Teknik bilirkişi, hızlanarak atlaması halinde küçük Rabia'nın bulunduğu yere düşebileceğini mütalaa etmiştir. Olayla ilgili doğrudan görgü sahibi herhangi bir tanık tespit edilememiştir. Olayın bir trafik kazası sonucu meydana geldiği ve siyah renkli 'Doblo' marka bir aracın kazaya karıştığı yönünde sosyal medyadaki iddialar titizlikle araştırılmıştır. Bu aracın olay günü hiç kullanılmadığı tespit edilmiş, bunun üzerine araç renginin beyaz olduğu yönünde yeni iddialar ortaya atılmıştır. Baba Şaban Vatan, dosyadaki bazı belgeleri sunarak Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'ndan mütalaa talebinde bulunmuş ve bu mütalaayı soruşturma dosyasına sunmuştur. Anılan kurumdan soruşturma savcısının resmi bir rapor talebi bulunmadığı gibi, bir ihtimal değerlendirmesi içeren söz konusu raporun hangi bilgi ve belgelere dayalı olarak düzenlendiği de bilinmemektedir. Dosyada resmi olarak, mevcut bütün bilgi ve belgeler incelenmek suretiyle Trabzon Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı ve Giresun Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen raporlar bulunmaktadır. Soruşturmada her türlü ihtimal değerlendirilmekte olup, baba Şaban Vatan'ın iddialarıyla ilgili bütün araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar neticesinde alınan bilirkişi raporları ve diğer incelemeler de dosya kapsamındadır."



Soruşturmaya bakan savcının resen değiştirildiği iddiası gerçek dışı olduğu ifade edilen açıklamada, "Kamuoyunun ve acılı babanın Rabia Naz'ın ölümü konusunda hiçbir karanlık nokta kalmaması yönündeki hassasiyetini anlıyor ve saygıyla karşılıyoruz. Bu hassasiyete uygun olarak devam eden soruşturma sürecinde, dayanaksız iddialara ve kaynağı belirsiz söylentilere itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine saygıyla sunuyoruz" denildi.



BAKAN GÜL'DEN 'RABİA NAZ' TWEETİ



Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de twitter hesabından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasını yer verdiği bir notla payaştı. Gül, paylaşımında "Rabia Naz hakkında Giresun Başsavcılığı, soruşturmayı titizlikle yürüterek her ihtimali değerlendiriyor. Süreci biz de yakından takip ediyoruz. Olayı aydınlatacak olan yegane merci savcılık makamıdır, güveniyoruz " ifadelerine yer verdi.



- Giresun

