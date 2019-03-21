Son Dakika Haberleri: Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından "Rabia Naz" Açıklaması

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından "Rabia Naz" Açıklaması

47 dakika önce

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada babası Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada babası Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin baba Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı yönünde bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medyada iddialar yer aldığı belirtildi.

Bu tür haberlerin doğru olup olmadığı araştırılmadan yanlış ve maksatlı olarak kamuoyuna sunulmasının yargıyı da zan altında bıraktığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baba Şaban Vatan hakkında verilmiş herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır ancak bazı yakın akrabaları tarafından Şaban Vatan'ın psikiyatrik sorunlar yaşadığı ve yakın aile çevresini tehdit ettiği yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatlar olmuş olup, bu müracaatlar kapsamında yapılan araştırmada, Şaban Vatan'ın müteaddit defalar psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiş, psikolojik durumu ile ilgili cezai ehliyet ve tedaviyi gerektirir bir hastalığının olup olmadığı hususunda ilgili kişi Giresun Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümüne sevk edilmiş olup, hekim tavsiyesine, oluşacak delillere göre Görele Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ifa edip, vicdani kanaate dayalı kararını verecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Giresun, Başsavcı, Güncel
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