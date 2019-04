Giresun Cumhuriyet Başsavcısından "Rabia Naz" Açıklaması

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek, "Hiçbir şüphe kalmayacak şekilde Türk yargısı Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili kararını verecektir" dedi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Eynesil ilçesinde 11 Nisan 2018 tarihinde Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturmada hiçbir şüpheye yer bırakılmadan her türlü ihtimalin değerlendirilmekte olduğunu söyledi. Alan, "Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden Rabia Naz kızımızın ölümüyle ilgili Görele Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı halen devam ettiriyor. Soruşturmada hemen hemen sona geldik. Trabzon Adli Tıp Kurumundan hem de Giresun'dan rapor almıştık. Bunlarla ilgili rapor aldıktan sonra son olarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna rapor için dosyayı gönderdik. Dosya oradan geldikten sonra inşallah bu konuyla ilgili kararımızı vereceğiz. Aynı zamanda bazı kriminal incelemeler vardı. Onla ilgili değerlendirmeleri bekliyoruz" dedi.



"Soruşturma süreci uzun sürdü"



Soruşturmanın bir yıldır devam etmesinin nedenlerini de açıklayan Başsavcı Alan, "Soruşturma bu kadar neden sürdü. Neden bu kadar uzun sürdü. Adli tıp raporları alındı gibi eleştiriler, tartışmalar yer almaktadır. Bunun nedeni birkaç defa üst üste rapor aldık. Bazı kriminal raporlar alındı. Her süreç 3-4 ay sürdü. Bu nedenle bu aşamaya kadar geldi. Zaman zaman başka iddialar da ortaya atıldığı için onları da araştırma durumu söz konusu oldu. Bu nedenle soruşturma bu kadar sürdü. Biz milletimizden sabırlı olmasını istirham ediyoruz. Soruşturma her türlü ihtimal değerlendirilerek gereği yapılacaktır" diye konuştu.



"İlçede 60 kişinin ifadesine başvuruldu"



Basın mensuplarının "Bugüne kadar hiç gözaltı oldu mu?" şeklindeki sorusu üzerine Alan, "Hayır gözaltı olmadı. 50-60 civarında ifade aldık. Gözaltı olayı henüz olmadı. Çünkü henüz bir şüpheli olacak delil noktasında dosyada bir delilimiz yok. Ama bu bundan sonra olmayacağını göstermiyor tabii. Tabii bu süreçte kamuoyu ve sosyal medyada birçok bilgi kirliliğine rast geliyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, Türk yargısı bu konuyla ilgili kararını her türlü ihtimali araştırarak verecektir. Milletimizin, Türk yargısının kararını buradan beklemesini buradan istirham ediyoruz" dedi.



"Baba Şaban Vatan davasının kız Rabia Naz davasıyla ilgisi yok"



Baba Şaban Vatan'ın tedavi süreciyle ilgili de açıklama yapan Başsavcı Alan, "Şaban Vatan'ın tedavi süreci ile ilgili ya da bu iddialarla ilgili dosyalarımızın Rabia Naz'ın ölümü olayıyla ilgili hiç alakası yoktur. Bu soruşturma ayrı. Şaban Vatan ile ilgili bazı şikayetler üzerine yapılmakta. Özellikle Şaban Vatan'ın abisi ve annesinin bu konuda ifadeleri var. Psikolojik bazı sıkıntılar yaşadığını belirtmişler. Bu nedenle de tedavi süreci başladı. Biz yasal bir gereklilik olarak Şaban Vatan'ın yasal olarak bir psikiyatrik raporunu almak zorundayız. Bu süreç devam ediyor. Rabia Naz olayıyla hiçbir alakası, ilgisi yoktur. Giresun Sulh Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda Şaban Vatan cezai ehliyeti noktasında değerlendirme yapmak üzere ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilecektir. Yine Şaban Vatan hakkındaki tehdit suçlarıyla ilgili de gereği yapılacaktır. Tedavi süreci tabi cezai ehliyet noktasında üç haftayı geçmemek üzere mahkeme karar verdi. Bu birkaç gün de olabilir, üç hafta da olabilir. O artık sağlık kuruluşlarının bileceği iş. Biz sadece bu raporu almak üzere Şaban Vatan'ı oraya sevk etmekle mükellefiz. Hastanemiz Şaban Vatan ile ilgili kanaatini bize gönderince de o konuda da kararımızı vereceğiz" dedi. - GİRESUN

