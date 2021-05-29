Giresun'da 116 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde 116 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda Espiye ilçesine bağlı Hacıköyde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Espiye Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şüpheli A.Ş. suçüstü yakalandı.

Yapılan aramalarda 116 kök kenevir ele geçirildi. A.Ş'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.