Son Dakika Haberleri: Giresun'da 13 gündür aranan kişinin cesedi bulundu
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Giresun'da 13 gündür aranan kişinin cesedi bulundu

6 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

Giresun'da 13 gündür aranan kişinin cesedi bulundu, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

İlçeye bağlı Tepeköy köyünde ikamet eden Ömer Menteşe'den (59) haber alamayan yakınları, 13 gün önce durumu jandarmaya bildirdi. Yaklaşık 100 kişilik jandarma ekibi, drone, iz takip ve kadavra arama köpekleri ile Menteşe'yi bulmak için bölgede çalışma yaptı.

Ekipler, arama çalışmaları sırasında köye yaklaşık 3 kilometre uzaktaki dere yatağında erkek cesedi buldu. Menteşe'ye ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ömer Menteşe'nin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarma, Giresun, Tepeköy, Görele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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