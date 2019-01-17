Giresun'da 13 İlçede Eğitime Kar Engeli
45 dakika önce
GİRESUN (İHA) – Giresun'u etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 13 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
GİRESUN (İHA) – Giresun
'u etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 13 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etkili olan kar yağışı sonrası Alucra
, Çanakçı
, Doğankent
, Espiye
, Görele
, Güce
, Piraziz
, Şebinkarahisar
ve Yağlıdere
ilçelerindeki köy okullarında eğitime 17 Ocak Perşembe günü ara verildi. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ise bir gün izinli sayılacak" denildi.
Önceki açıklamada ise, "Bulancak
ilçesine bağlı köy ve belde okullarında, Dereli
ilçesine bağlı köy okullarında, Keşap
ilçesine bağlı Karabulduk
beldesindeki okullarda ve merkez ilçeye bağlı köy okullarında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verilmişti. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:22 Kaynak: İHA
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