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Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika

Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

16.02.2022 15:35
Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti.

Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki bir evde H.C.G. (21), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Sıla Ş'yi (16) bıçakladı.

Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli H.C.G, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sıla Ş. ile Ankara'da ikamet eden H.C.G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen H.C.G'nin geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

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Giresun, Ankara, Sıla, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika
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