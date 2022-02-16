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Son dakika: Babaannenin çığlıkları kurtarmaya yetmedi... Giresun'da 16 yaşındaki bir kız evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Son dakika: Babaannenin çığlıkları kurtarmaya yetmedi... Giresun'da 16 yaşındaki bir kız evinde bıçaklanarak öldürüldü

16.02.2022 14:17

Son dakika haberler... Babaannenin çığlıkları kurtarmaya yetmedi.

Babaannenin çığlıkları kurtarmaya yetmedi... Giresun'da 16 yaşındaki bir kız evinde bıçaklanarak öldürüldü

Bıçaklayan şahsın genç kızla internette tanıştığı ve Ankara'dan Giresun'a geldiği belirlendi

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde bugün 16 yaşındaki bir kız evinde bıçaklanarak öldürüldü. Bıçaklayan şahsın genç kızla internette tanıştığı ve Ankara'dan Giresun'a kızla görüşmek üzere geldiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yalı mahallesindeki evlerinde ailesi ile oturan Sıla Şentürk isimli bir kız çocuğu bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Annesi ve babasının işte, erkek kardeşinin ise okulda olduğu sırada yaşanan olayda evde yatalak babaannesinin de bulunduğu belirlenirken, yaşlı kadının yatağından kalkamadığı için komşularına bağırdığı ve komşularının eve gelerek genç kızın kanlar içinde bıçaklanmış halde cesedi ile karşılaştıkları öğrenildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri inceleme başlatırken, genç kızın internetten tanıştığı Ankaralı H.C.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olay sonrası kaçan şahsı bulmak için geniş çaplı operasyon başlatılırken, şahsın bir gün önce Giresun'a gelerek bir otelde kaldığı ve bugün eve gelerek genç kızla görüştükten sonra cinayeti işlediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Bulancak, Giresun, Ankara, Sıla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Babaannenin çığlıkları kurtarmaya yetmedi... Giresun'da 16 yaşındaki bir kız evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Babaannenin çığlıkları kurtarmaya yetmedi... Giresun'da 16 yaşındaki bir kız evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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