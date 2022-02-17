Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli tutuklandı.
Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Gökçek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: AA
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