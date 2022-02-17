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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

17.02.2022 16:12
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli tutuklandı.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli tutuklandı.

Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gökçek, çıkarıldığı Giresun Sulh Ceza Hakimliğince "çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini korumayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı

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Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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