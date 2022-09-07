Sıla Şentürk'ün katil zanlısının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sıla Şentürk'ün katil zanlısının yargılanmasına başlandı

07.09.2022 16:40
Sıla Şentürk'ün katil zanlısının yargılanmasına başlandı

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, sanık Hüseyin Can Gökçek tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk'ün de hazır bulunduğu duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katılım talebi mahkeme heyetince kabul edildi.

Sanık Hüseyin Can Gökçek, ifadesinde, olay günü beraber kaçmak için anlaştıkları Sıla Şentürk'ün evine gittiğini, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını iddia ederek, cinayeti işlediğini kabul etti.

Mahkeme başkanının iddianamede geçen "sanığın eylemi öncesinde 'Uçakta bıçak gider mi?' şeklinde internetten arama yaptığı" bilgisine yönelik sorusuna sanık Gökçek, bıçaklara merakı ve ilgisinin olduğunu, yurt dışındaki farklı sitelerde bu nedenle aramalar yaptığını öne sürdü.

Baba Bekir Şentürk, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Anne Asiye Şentürk de kızını sanıktan kurtarmaya çalıştığını dile getirerek, "Sanığın tüm anlattıkları yalandır. Sürekli bizi suçlamaktadır. Çocuğumu ondan kurtarmaya çalışıyordum. Evlendirme gibi bir niyetimiz yoktu. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Duruşmada tanıkların da ifadelerine başvuruldu.

Tanıklardan babaanne Hatice Şentürk, olay günü evde olduğunu vurgulayarak, "Eve nasıl girdiğini görmedim. 'Babaanne' diye ses duydum. Yukarıya çıktım yerde yatıyordu. 'Ne yaptın?' dedim. O da 'torunun sözünü tutmadı' dedi. Daha sonra dışarı çıkıp yardım istedim." diye konuştu.

Sıla Şentürk'ün ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığın en ağır cezayı almaları yönündeki taleplerini iletti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 29 Kasım'a ertelendi.

İddianame

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Gökçek'in ifadeleri ile Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin otopsi raporlarına yer veriliyor.

Sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen "akıl sağlığı tam" raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, sanığın eylemi öncesinde "Uçakta bıçak gider mi" şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği kaydediliyor.

Sanığın, cinayet öncesi ve sonrası işlemiş olduğu suçu gizlemeye dönük eylemlerine işaret edilen iddianamede, sürekli araç değiştiren sanığın, kamera ve benzeri kayıt cihazlarının görüntü almasından kaçındığı belirtiliyor.

Olay

Ankara'dan Giresun'a gelerek, ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

Hüseyin Can Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor.

YORUMLAR
500
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Bekir Şentürk, Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, Sıla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıla Şentürk'ün katil zanlısının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:17 Eski Yunan bakandan ülkesine Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözleri dikkate alınmalı
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:24:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sıla Şentürk'ün katil zanlısının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement