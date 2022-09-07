Sıla Şentürk'ün katil zanlısının yargılanmasına başlandı

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, sanık Hüseyin Can Gökçek tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk'ün de hazır bulunduğu duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katılım talebi mahkeme heyetince kabul edildi.

Sanık Hüseyin Can Gökçek, ifadesinde, olay günü beraber kaçmak için anlaştıkları Sıla Şentürk'ün evine gittiğini, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını iddia ederek, cinayeti işlediğini kabul etti.

Mahkeme başkanının iddianamede geçen "sanığın eylemi öncesinde 'Uçakta bıçak gider mi?' şeklinde internetten arama yaptığı" bilgisine yönelik sorusuna sanık Gökçek, bıçaklara merakı ve ilgisinin olduğunu, yurt dışındaki farklı sitelerde bu nedenle aramalar yaptığını öne sürdü.

Baba Bekir Şentürk, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Anne Asiye Şentürk de kızını sanıktan kurtarmaya çalıştığını dile getirerek, "Sanığın tüm anlattıkları yalandır. Sürekli bizi suçlamaktadır. Çocuğumu ondan kurtarmaya çalışıyordum. Evlendirme gibi bir niyetimiz yoktu. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Duruşmada tanıkların da ifadelerine başvuruldu.

Tanıklardan babaanne Hatice Şentürk, olay günü evde olduğunu vurgulayarak, "Eve nasıl girdiğini görmedim. 'Babaanne' diye ses duydum. Yukarıya çıktım yerde yatıyordu. 'Ne yaptın?' dedim. O da 'torunun sözünü tutmadı' dedi. Daha sonra dışarı çıkıp yardım istedim." diye konuştu.

Sıla Şentürk'ün ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığın en ağır cezayı almaları yönündeki taleplerini iletti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 29 Kasım'a ertelendi.

İddianame

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Gökçek'in ifadeleri ile Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin otopsi raporlarına yer veriliyor.

Sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen "akıl sağlığı tam" raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, sanığın eylemi öncesinde "Uçakta bıçak gider mi" şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği kaydediliyor.

Sanığın, cinayet öncesi ve sonrası işlemiş olduğu suçu gizlemeye dönük eylemlerine işaret edilen iddianamede, sürekli araç değiştiren sanığın, kamera ve benzeri kayıt cihazlarının görüntü almasından kaçındığı belirtiliyor.

Olay

Ankara'dan Giresun'a gelerek, ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

Hüseyin Can Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor.