Giresun'da 19 okulun doğal gaz dönüşüm çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun'da bu yıl içerisinde 19 okulun doğal gaz dönüşümünün tamamlandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 okuldaki doğal gaz çalışmaları için 4 milyon liranın üzerinde kaynak kullanıldığını belirtti.

Öztürk, 5 okulun da doğal gaz dönüşümünün tamamlanmak üzere olduğunu kaydederek, "Böylelikle okullarımızın çok daha çevreci ve sağlıklı bir enerji kaynağı ile daha verimli ısınması sağlanacaktır. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi, yarınlarımıza en iyi şekilde hazırlamak için gerekli fiziki şartları iyileştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Milletvekili Öztürk, Giresun'a standartları ve teknolojik imkanları yüksek birçok yeni okul kazandırdıklarını, eski okulların da fiziki eksikliklerinin hızla giderildiğini aktardı.