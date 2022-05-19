Giresun'da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı

19.05.2022 23:17
Giresun'da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Giresun'da deniz kıyısında iki öğrencinin uygunsuz videosunu çekerek sosyal medyada paylaşılmasında ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Giresun'da deniz kıyısında iki öğrencinin uygunsuz videosunu çekerek sosyal medyada paylaşılmasında ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Giresun'da deniz kıyısında meydana gelen bir olayı kayda alan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata da başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. - GİRESUN

YORUMLAR
500
Bursa'da polisi şehit eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Bursa'da polisi şehit eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı 45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı 45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Polis Memuru, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 23:24:03. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement