Giresun'da, "20 Ocak" katliamının kurbanları anıldı - Son Dakika

Giresun'da, "20 Ocak" katliamının kurbanları anıldı

20.01.2021 14:39
Giresun'da,

Giresun Azerbaycanlılar Derneği, 1990 yılında yaşanan ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamında hayatını kaybedenleri andı.

Giresun Azerbaycanlılar Derneği, 1990 yılında yaşanan ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamında hayatını kaybedenleri andı.

Dernek Başkanı Erügün Memmedov, dernek binasında yaptığı açıklamada, Azerbaycan Türkleri'nin 1990 yılında sistematik bir şekilde planlanan bir katliamın savunmasız kurbanları olduğunu söyledi.

Bu tarihin kendileri için hem hüzün hem de milli gurur günü olarak anlam kazandığını belirten Memmedov, üzerinden 30 yıl geçen katliamı unutturmayacaklarını vurguladı.

Memmedov, 20 Ocak katliamında yaşananlara şu sözlerle değindi:

"Zengin kaynaklara sahip Azerbaycan'ın bağımsız olması Sovyetler Birliği için büyük kayıp olacaktı. Bu sebepten dolayı Sovyetler Birliği hem birliğin diğer ülkelerine göz dağı vermek hem de Azerbaycan'ın bağımsızlık hareketini bastırmak için 1990 yılının 19 Ocak'ını 20 Ocak'a bağlayan gece, yanına 25 bin Ermeni askerini alarak toplam 35 bin askerle Bakü'ye girmiştir. İlk işleri televizyon ve radyo bağlantılarını patlatmak olan azılı caniler, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum insanları türlü eziyetlerle katletmiştir."

O gecede 137 kişinin şehit olduğunu, 700'den fazla kişinin yaralandığını ve 800'den fazlasının da tutuklandığını ifade eden Memmedov, "Ne var ki bu kanlı hadise bile halkı korkutmamış, aksine daha da kalabalık bir şekilde daha gür sesle, hak seslerini dünyaya haykırmaya devam etmişlerdir. Verilen şehitler bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarına çevrilmişlerdir." dedi.

Memmedov, katliamın üzerinden 30 yılı aşkın süre geçtiğini dile getirerek, "Bugüne baktığımızda artık eminiz ki şehit kardeşlerimizin içi de rahat. Zira şanlı ordumuzun kahraman askerleri, 44 günlük bir destanla bize bu acı günleri yaşatanlara ömürleri boyunca unutamayacakları bir ders verdi. Bizler kanla yazılan bu tarihi unutturmayıp nesiller boyunca aktarmaya yemin ettik. Hakkın tecelli edeceğine güvenimiz tamdır. Hem katliamlarda hem de Karabağ Savaşlarında şehit olan vatandaşlarımıza, askerlerimize, yüce Allah'tan rahmet diler, mekanlarının cennet olmasını niyaz ederiz."

Azerbaycan, Giresun, Sscb, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da, '20 Ocak' katliamının kurbanları anıldı - Son Dakika


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