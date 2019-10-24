Son Dakika Haberleri: Giresun'da 2018 kivi rekoltesi bin 850 ton
Son Dakika Ekonomi Giresun'da 2018 kivi rekoltesi bin 850 ton

Giresun'da 2018 kivi rekoltesi bin 850 ton

1 saat önce

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Giresun'da bin 800 dekar alanda kivi üretimi yapıldığı, 2019 yılı ürün rekoltesinin bin 850 ton civarında olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Giresun'da 2018 kivi rekoltesi bin 850 ton, System.String[]

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Giresun'da bin 800 dekar alanda kivi üretimi yapıldığı, 2019 yılı ürün rekoltesinin bin 850 ton civarında olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yeni mahsul kivi hasadına kasım ayının ilk haftalarından itibaren başlanacağı belirtildi.

Giresun'da bin 800 dekar alanda kivi üretimi yapıldığı aktarılan açıklamada, 2019 yılı ürün rekoltesinin bin 850 ton civarında olacağının tahmin edildiğini kaydedildi.

Açıklamada, çiftçilere erken hasat uyarısında bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Kivi bölgemizde her yıl kasım ayı başı ile ortası arasında hasat edilmektedir. Kivinin zamanında hasat edilmesi çok önemlidir. Hasat zamanının belirlenmesinin en garantili metodu meyvedeki suda çözünen kuru madde miktarıdır. Son haftalara girildiğinde suda çözünen kuru madde miktarına sık sık bakılarak (en az haftada 3 defa) hasat zamanı belirlenmelidir."

Kuru madde değeri refraktometrede 6,5-7 aralığında görüldüğünde hasat zamanının geldiğinin anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasat esnasında kivinin sap kısmı meyve dibinden koparılmalı, meyve sapı ağaçta bırakılmalıdır. Aksi halde kasalarda meyvenin zedelenmesine sebep olabilir. Hasat mümkünse sabahın erken saatlerinde, yağmursuz ve serin bir zamanda yapılmalıdır. Erken hasat, meyve tat ve aromasının tam oluşmasına engel olan bir durumdur ki bu meyvenin kalitesini olumsuz etkiler, tüketici beğenisini düşürür. Geç hasatta meyvenin manav ömrünü kısaltır, istenmeyen bir durumdur."

Açıklamada, hasat sonrası meyvelerin açıkta ve güneşe maruz kalacak alanlarda bekletilmemesi, hemen pazara sunulması veya bekletilecekse soğuk hava deposunda saklanması gerektiği belirtildi.

Giresun, Kivi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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