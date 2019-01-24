Giresun'da 2018 Yılı İçinde 148 Bin 571 Kişi Yeni Kimlik Kartına Geçti
1 saat önce
- Giresun'da 2018 yılı içinde 148 bin 571 kişi yeni kimlik kartına geçtiGİRESUN - Giresun İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü verilene göre, Giresun'da 2018 yılın içinde 4 bin 505 bebek dünyaya gelirken, 3 bin 9 kişi ise hayata gözlerini yumdu.
- Giresun
'da 2018 yılı içinde 148 bin 571 kişi yeni kimlik kartına geçti
GİRESUN - Giresun İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü verilene göre, Giresun'da 2018 yılın içinde 4 bin 505 bebek dünyaya gelirken, 3 bin 9 kişi ise hayata gözlerini yumdu.
Alınan verilere göre, 2018 yılında il genelinde 2 bin 506 çift evlenirken 596 çift ise boşandı. Yıl içinde yeni çipli kimlik sistemine geçilirken Giresun'da 148 bin 571 kişi nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak yeni kimliklerini aldı. Pasaport ve Ehliyetinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine geçmesiyle yapılan çalışmalarda il genelinde 21 bin 537 sürücü belgesi, 4 bin 252 pasaport işlemi yapıldığı 63 bin 327 kişinin ise adres beyanında bulunduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:00 Kaynak: İHA
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