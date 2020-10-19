Giresun'da 2020 yılında 629 nikah kıyıldı - Son Dakika

Giresun'da 2020 yılında 629 nikah kıyıldı

19.10.2020 11:25
Giresun'da 2020 yılında 629 nikah kıyıldı, System.String[]

Giresun Belediyesince 2020 yılı içerisinde 629 nikah kıyıldığı bildirildi.

Giresun Belediyesince 2020 yılı içerisinde 629 nikah kıyıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 Ocak ayı ile 19 Ekim tarihleri arasında kıyılan nikahlarla ilgili bilgi verdi.

Bu yıl içerisinde en fazla nikahın 139 ile temmuz ayında kıyıldığını belirten Şenlikoğlu, en az nikahın ise 10 ile mayısta gerçekleştirildiğini ifade etti.

Şenlikoğlu, hemşehrilerinin iyi gününde ve kötü gününde yanlarında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte nikahları kıyıyoruz. Giresun Belediyesi olarak yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Nikah memurlarımızın da özverisiyle kıydığımız nikahlarda temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyuluyor. Bu şekilde kurallara riayet ederek çalışmaya devam edeceğiz. Dünya evine giren tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum."

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Evlilik, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da 2020 yılında 629 nikah kıyıldı - Son Dakika

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