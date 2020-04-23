Giresun'da 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi - Son Dakika

Giresun'da, doğum günleri 23 Nisan olan ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan biri şehit kızı 4 öğrenciye, evlerinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın talimatıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı okulların müdürleri ile Sosyal Vefa Destek Grubu görevlileri, bugün doğan şehit kızı Eylül Bingöl'ün yanı sıra Mira Köroğlu, Bengüsu Tığlıoğlu ve Ceylin Terzi'yi evlerinde ziyaret etti.

Görevliler tarafından hazırlanan pastalarla doğum günleri kutlanan çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Doğum günü etkinliğinin ilçelerde de kaymakamlıklar koordinesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan Giresun Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Hastane bahçesindeki etkinlikte çocuklara moral olması amacıyla belediye bandosu tarafından şarkılar çalınırken, masal kahramanları kostümlü tiyatro ekibi tarafından da gösteriler sunuldu.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.