Giresun'da 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi - Son Dakika

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla beş çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.

Doğum günleri bugün olan çocuklara, Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları tebrik ettiğini vurgulayarak, "İnşallah daha güzel ve heyecanlı günlerde coşkuyla 23 Nisanları kutlarız. Bugünler de geride kalır. Tüm milletimizin bayramını kutluyorum." dedi.

Doğankent ilçesinde de 23 Nisan'da doğan Hüsnü Berat Balcı'ya doğum günü sürprizi yapıldı.

Kaymakam Tuncay Karataş ve Belediye Başkanı Rüşan Özden, Balcı'yı evinde ziyaret ederek, kendisi ile pasta kesti.