Giresun'da 26. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri başlayacak - Son Dakika
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Giresun'da 26. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri başlayacak

28.04.2022 16:48
Giresun'da 26. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri başlayacak

Giresun Belediyesince bu yıl 45'incisi düzenlenecek Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında 26. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri 7 Mayıs'ta başlayacak.

Giresun Belediyesince bu yıl 45'incisi düzenlenecek Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında 26. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri 7 Mayıs'ta başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 gün devam edecek tiyatro günlerinin açılışını Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu (GBŞT) yapacak. GBŞT, 7 Mayıs Cumartesi günü Ebegümeci, 8 Mayıs Pazar günü Çotanaklar Ayı Burhan oyununu sahneleyecek.

İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından 9 ve 10 Mayıs'ta "Can Yeleği", 11 ve 12 Mayıs'ta Van Devlet Tiyatrosu tarafından "Erkek Gezegeni", 13 ve 14 Mayıs'ta İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından "Limon", 15 ve 16 Mayıs'ta Konya Devlet Tiyatrosu tarafından "Işıltılı Haşerat", 17 Mayıs'ta Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından "Oz Büyücüsü", 18 Mayıs'ta ise Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından "Kamyon" adlı oyun sahnelenecek.

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, etkinlik boyunca 6 ilden 7 tiyatro topluluğunun toplam 8 oyun ile tiyatro severlerin karşısına çıkacağını belirtti.

Tiyatro ekiplerinin birbirinden farklı oyunları Giresunlular ile buluşturacağını ifade eden Demirel, şunları kaydetti:

"Tiyatro günleri Aksu Festivalimizin önemli bir parçası ve festivalinin başlangıç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Tiyatro Günleri'nin tarihine bakacak olursak ilki 1995 yılında farklı şehirlerin farklı oyunlarını Giresunlu tiyatroseverler ile buluşturulması amacıyla düzenlendi. Bu vesile ile projenin fikir sahibi Fevzi Bayazıtoğlu ve dönemin Belediye Başkanı Mehmet Larçın'ı rahmetle anıyoruz. 26. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'nin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizi bu birbirinden güzel oyunlara davet ediyoruz."

Demirel, Aksu Festivali için ise son hazırlıkların yapıldığını, önümüzdeki günlerde düzenlenecek basın toplantısıyla festival genel programının açıklanacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da 26. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri başlayacak - Son Dakika


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