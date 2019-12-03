Son Dakika Haberleri: Giresun'da 3 bin üniversite öğrencisi hamsi festivalinde buluştu
Son Dakika Güncel Giresun'da 3 bin üniversite öğrencisi hamsi festivalinde buluştu - Son Dakika

Giresun'da 3 bin üniversite öğrencisi hamsi festivalinde buluştu

6 saat önce

Giresun Üniversitesi öğrenciler 14. Hamsi Festivali'nde buluştu.

Giresun'da 3 bin üniversite öğrencisi hamsi festivalinde buluştu, System.String[]

Giresun Üniversitesi öğrenciler 14. Hamsi Festivali'nde buluştu.


Güre Yerleşkesinde düzenlenen festivale 3 bin öğrenci katıldı. Yaklaşık 700 kilo hamsinin ızgaralarda pişirilerek dağıtıldığı festivale Vali Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk ve Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can da katıldı. 70 metrelik ızgarada pişirilen hamsinin keyfini çıkartan öğrenciler çalınan kemençe ile de kendinden geçti. Çalınan kemençeye dayanamayan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Rektör Yılmaz Can'da öğrencilere katılarak karşılama oynadı.


Festivale ilişkin açıklama yapan Rektör Yılmaz, öğrenciler ile bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi. Can, "Bugün 14. Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. İlimizin siyasileri ve protokolü ile de bir araya geliyoruz. Öğrenciler ile de oynadık onların içerisine girmek istedik güzelde oldu" dedi. - GİRESUN

Giresun Üniversitesi, AK Parti, Rektör, Güre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu
Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi AK Parti Sözcüsü Çelik'e, Davutoğlu ekibinden Şehir Üniversitesi yanıtı: Sen kimsin, YÖK'ün parti sözcüsü müsün? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santral maddesi metinden çıkarılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 20:35:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da 3 bin üniversite öğrencisi hamsi festivalinde buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]