Giresun'da 303 iş yerine 6 milyon lira hibe verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da 303 iş yerine 6 milyon lira hibe verildi - Son Dakika

Giresun'da 303 iş yerine 6 milyon lira hibe verildi

6 saat önce

Giresun'da Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) genel durumu, yatırımcıların sorunları ve ilin genel ekonomik durumu Vali Harun Sarıfakıoğulları, başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Giresun'da 303 iş yerine 6 milyon lira hibe verildi, System.String[]

Giresun'da Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) genel durumu, yatırımcıların sorunları ve ilin genel ekonomik durumu Vali Harun Sarıfakıoğulları, başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda; Giresun'un ekonomik durum ve potansiyeli bir bütün olarak ele alınarak, yürütülen yatırımlar ve istihdam konuları değerlendirildi. Toplantıda ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, sanayiciler ve iş dünyası arasındaki koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla yapılacaklar istişare edildi. İlde yatırımcılara çeşitli şartlarda hibe ve destek sunan TKDK, KOSGEB ve DOKA, AB Proje Ofisi yetkilileri, 2020 yılında açılan çeşitli hibe ve projeler hakkında bilgi verdi.


"Ar-Ge İnovasyon desteği 258 bin lira oldu"


KOSGEB tarafından Giresun'da 303 işletmenin 6 Milyon 393 Bin 60 TL hibeden yararlandığı belirtilirken, Ar-Ge İnovasyon Destekleri kapsamında 3 işletmenin yaklaşık 258 Bin 905 TL, Yurtdışı İş Gezisi Desteği kapsamında 2 işletmenin 6 bin TL, Girişimcilik Geliştirme Destekleri kapsamında 28 işletmenin 660 Bin 130 TL, Genel Destekler kapsamında 86 işletmenin Bir Milyon 171 Bin 445 TL, Girişimcilik Destekleri kapsamında 149 işletmenin 2 Milyon 403 Bin 522 TL, Kobi Gelişim (KOBİGEL) Destekleri kapsamında 12 işletmenin Bir Milyon 636 Bin 83 TL, İşletme Geliştirme Destekleri kapsamında 25 işletmenin 263 Bin 74 TL, Girişimciliği Geliştirme Destekleri kapsamında 28 işletmenin 660 Bin 130 TL hibe ve krediden faydalandığı bildirildi.


Yeşil yol Güzergahındaki Kültür-Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2. ETAP çağrısı kapsamında Program Bütçesi 5 Milyon TL, Proje Başına Destek Miktarı Asgari Destek Tutarı: 250 Bin TL ve Azami Destek Tutarı: 750 bin TL, Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı kapsamında Program Bütçesi 5 Milyon TL, Proje Başına Destek Miktarı Asgari Destek Tutarı: 20 bin TL ve Azami Destek Tutarı: 400 Bin TL Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı kapsamında Program Bütçesi 10 Milyon TL, Proje Başına Destek Miktarı Asgari Destek Tutarı: 50 Bin TL ve Azami Destek Tutarı: 500 Bin TL olduğu bilgisi verildi. - GİRESUN

Giresun, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
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