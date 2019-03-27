Giresun'da 352 Bin 80 Seçmen Bin 400 Sandıkta Oy Kullanacak

Giresun'da 352 bin 80 seçmen 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Giresun'da 352 bin 80 seçmen 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için sandık başına gidecek.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Giresunlular, il ve ilçe belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.



5 yılda 32 bin yeni seçmen



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Giresun'da 352 bin 80 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Giresun'daki seçmen sayısı 32 bin 363 arttı.



Giresun'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre attı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 348 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 400 sandık kurulacak.



Giresun'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise il merkezi. 97 bin 112 kayıtlı seçmenin bulunduğu Giresun il merkezinde 319 sandık kurulacak. İl merkezinde sonra ikinci sırada 193 sandık ve 51 bin 329 seçmenle Bulancak, üçüncü sırada da 119 sandık ve 27 bin 339 seçmenle Görele geliyor.



22 sandık ve 5 bin 340 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Doğankent ilçesinde olacak.



İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:



İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:



Alucra 57 10 bin 998



Bulancak 193 51 bin 329



Çamoluk 41 8 bin 110



Çanakçı 26 5 bin 479



Dereli 72 17 bin 464



Doğankent 22 5 bin 340



Espiye 99 26 bin 55



Eynesil 44 11 bin 167



Merkez 319 97 bin 112



Görele 119 27 bin 339



Güce 29 6 bin 422



Keşap 77 17 bin 562



Piraziz 49 12 bin 306



Şebinkarahisar 94 16 bin 638



Tirebolu 102 25 bin 313



Yağlıdere 57 13 bin 446

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