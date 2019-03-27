Son Dakika Haberleri: Giresun'da 352 Bin 80 Seçmen Bin 400 Sandıkta Oy Kullanacak

Giresun'da 352 Bin 80 Seçmen Bin 400 Sandıkta Oy Kullanacak

1 saat önce

Giresun'da 352 bin 80 seçmen 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Giresun'da 352 Bin 80 Seçmen Bin 400 Sandıkta Oy Kullanacak, System.String[]
Giresun'da 352 bin 80 seçmen 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Giresunlular, il ve ilçe belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.

5 yılda 32 bin yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Giresun'da 352 bin 80 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Giresun'daki seçmen sayısı 32 bin 363 arttı.

Giresun'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre attı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 348 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 400 sandık kurulacak.

Giresun'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise il merkezi. 97 bin 112 kayıtlı seçmenin bulunduğu Giresun il merkezinde 319 sandık kurulacak. İl merkezinde sonra ikinci sırada 193 sandık ve 51 bin 329 seçmenle Bulancak, üçüncü sırada da 119 sandık ve 27 bin 339 seçmenle Görele geliyor.

22 sandık ve 5 bin 340 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Doğankent ilçesinde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Alucra 57 10 bin 998

Bulancak 193 51 bin 329

Çamoluk 41 8 bin 110

Çanakçı 26 5 bin 479

Dereli 72 17 bin 464

Doğankent 22 5 bin 340

Espiye 99 26 bin 55

Eynesil 44 11 bin 167

Merkez 319 97 bin 112

Görele 119 27 bin 339

Güce 29 6 bin 422

Keşap 77 17 bin 562

Piraziz 49 12 bin 306

Şebinkarahisar 94 16 bin 638

Tirebolu 102 25 bin 313

Yağlıdere 57 13 bin 446

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:31 Kaynak: AA

Giresun, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Destek Verecek Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:26:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da 352 Bin 80 Seçmen Bin 400 Sandıkta Oy Kullanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]