Giresun'da 4 bin 640 dekar alan sulandı

Giresun'da, 2019 yılı içerisinde 4 bin 640 dekar alanın sulandığı ve bu sayede ülke ekonomisine 2 milyon lira katkı sağlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya, ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Aydın, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviye indirildiğini ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanının maksimum seviyeye yükseltildiğini aktardı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor. Bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir."

Giresun'da nisan ayında başlayan sulama sezonunun 1 Ekim'de tamamlandığını bildiren Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Giresun ilimiz ve ilçelerimizde toplam 4 bin 640 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Giresun il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 4 bin 640 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 2 milyon lira katkı sağlandı." ifadesini kullandı.

Aydın, sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, DSİ olarak ülke tarımı ve insanı için özveriyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini vurgulayan Aydın, çalışmalarını bu yönde kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı.