Son Dakika › Güncel › Giresun'da 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi başladı - Son Dakika
Giresun'da 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi başladı
6 saat önce
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından, Giresun'da yapılan çalışma doğrultusunda 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından, Giresun'da yapılan çalışma doğrultusunda 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi başladı.
Elektriklerin kesilmesinin ardından Giresun Merkez ve Bulancak ilçesinin bazı mahalleleri ve köyleri karanlığa büründü.
Merkez Aksu Mahallesinde tesis edilen 154kV Giresun Trafo Merkezinde test ve devreye alma çalışmalarının tamamlanabilmesi için yapılan çalışma kapsamında saat 02: 00 itibariyle kesilen elektrikler saat 06: 00 itibariyle verilecek. - GİRESUN
Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek Esed rejiminin heyeti, "Türkiye'yi kınama" önerisi kabul edilmeyince toplantıyı terk etti Emmy ödülünü alan Haluk Bilginer: Kendimden çok Türkiye için mutluyum Külliye iddiasıyla gündeme gelen Rahmi Turan köşe yazısıyla özür diledi: Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için üzgünüm