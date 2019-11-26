Son Dakika Haberleri: Giresun'da 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi başladı
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Giresun'da 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi başladı

6 saat önce

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından, Giresun'da yapılan çalışma doğrultusunda 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi başladı.

Giresun'da 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi başladı, System.String[]

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından, Giresun'da yapılan çalışma doğrultusunda 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi başladı.


Elektriklerin kesilmesinin ardından Giresun Merkez ve Bulancak ilçesinin bazı mahalleleri ve köyleri karanlığa büründü.


Merkez Aksu Mahallesinde tesis edilen 154kV Giresun Trafo Merkezinde test ve devreye alma çalışmalarının tamamlanabilmesi için yapılan çalışma kapsamında saat 02: 00 itibariyle kesilen elektrikler saat 06: 00 itibariyle verilecek. - GİRESUN

Giresun Merkez, Türkiye, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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