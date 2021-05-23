Giresun'da 42. ve 47. Alay Parkı'nın yapımına başlanacak - Son Dakika

Giresun Belediyesi, 42. ve 47. Alay Parkı'nın yapımına başlanılacağı ve en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Aksu çöp sahasına yapımı planlanan park çalışmasıyla ilgili bilgi verildi.

Son safhada tüm kurumların talep ve önerilerine göre düzenlenen dolgu imar planının nisan ayı sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanı imzasıyla onaylandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolgu imar planı onaylanması süresi devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sayın Ulaştırma Bakanımızın destekleri ile dolgu alanı tahkimat yapım işi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından avan proje çalışmaları tamamlanmıştır. Sonuç olarak günümüz itibarıyla uzun bir süreç tamamlanmış ve 2021 yılı sonuna kadar dolgu sahası tahkimatı yapım işinin ihalesinin yapılması ve kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Tahkimat yapım işi tamamlandıktan sonra Belediyemiz tarafından bölgenin en büyük parkı olan 42. ve 47. Alay Parkı'nın yapımına başlanılacak olup en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacaktır. Kamuoyunda bilinen eski adı ile Aksu çöp sahası, yeni adı ile Giresun 42. ve 47. Alay Parkı'na kesinlikle çöp dökülmemekte olup böyle bir duruma asla izin verilmeyecektir."