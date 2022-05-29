GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

29.05.2022 13:10

? GİRESUN Uğur Anadolu Lisesi'nde '5 Dil 2 Beceri' bilim şenliği gerçekleştirildi.

? GİRESUN Uğur Anadolu Lisesi'nde '5 Dil 2 Beceri' bilim şenliği gerçekleştirildi. Lise öğrencilerinin hünerlerini sergilediği şenlik, davetlilerin beğenisini topladı. Giresun Uğur Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni ve STEM Zümre Başkanı Şeyma Erdem, şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, 'Sene içerisinde öğrencilerimize teknolojiyi branşlarımıza katarak belli bir bilgi birikimi edindirmeye çalışıyoruz' dedi.

Giresun Uğur Anadolu Lisesi'nde '5 Dil 2 Beceri' bilim şenliği düzenlendi. Lise bahçesinde düzenlenen şenliğe; okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra veliler katıldı. Şenlikte, öğrenciler yıl içerisinde yaptıkları çalışmaları sergiledi. Matematik, yabancı dil, fen bilimleri ve teknoloji gibi branşların bir arada kullanıldığı şenlik, davetlilerin beğenisini topladı. Deneylerin yapıldığı şenlikte müzik, dans ve spor gösterileri de sahnelendi.

'TEKNOLOJİYİ BRANŞLARIMIZA KATARAK BİLGİ BİRİKİMİ EDİNDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Giresun Uğur Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni ve STEM Zümre Başkanı Şeyma Erdem, şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, teknolojiyi branşlara katarak öğrencilere belli bir birikim edindirmeye çalıştıklarını söyledi. Erdem, 'Biz Uğur Okulları'nda '5 Dil 2 Beceri' dediğimiz temel eğitim programını yürütüyoruz. Bu eğitim öğretim programına uygun olarak da yıl boyunca öğrencilerimizin 5 dil ve 2 beceriyi kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim için bu 5 dil dediğimiz kısım da en önemlimiz her zaman için anadilimiz. Ancak anadilin dışında yabancı dil, teknolojinin dili, bilimin dili matematik ve yine en önemlilerinden bir tanesi insanlığın dilini öğrencilerimizin üzerinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda da şöyle bir durumumuz söz konusu; sene içerisinde öğrencilerimize teknolojiyi branşlarımıza katarak belli bir bilgi birikimi edindirmeye çalışıyoruz? diye konuştu.

'GELECEĞE DAHA MUTLU NESİLLER HAZIRLAMAYA GAYRET EDİYORUZ'

Geleceğe daha mutlu nesiller hazırlamaya çalıştıklarını da ifade eden Erdem, 'Geleceğin en önemli dillerinden bir tanesi aslında teknolojinin dili ve hayatımızın her yerinde teknolojiye yer olduğu için her branşımıza teknolojiyi entegre ederek öğrencilerimizin teknolojiyle çok sıkı bir bağlantısı olmasını istiyoruz. Bu projeler yapılırken öğrencilerimizin iş birliği içerisinde, belli gruplar halinde çalışmalarını yapmasını, birbirileri arasında empati kurmasını, birbirilerini tebrik etmeyi, birbirlerini eleştirmeyi, birbirlerini anlamayı veya birbirlerine anlatmayı hedef almalarını aslında istiyoruz. Bir insan olarak bizim kazanmamız gereken iyi değerler neyse bütün bu çalışmaların içerisine aslında bunu da katmış oluyoruz. Bunun dışında bilimin dili matematik veya teknolojinin dili robotik kodlama ve STEM dediğimiz yaklaşımlarımız yine söz konusu. Bunlarla da öğrencilerimizi birleştirerek aslında geleceğe daha mutlu nesiller hazırlamaya gayret ediyoruz. Mutlu nesiller bizim için mutlu bir gelecek demek' şeklinde konuştu.

Şenlik, açık hava sinema gösterimiyle sona erdi.

GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

YORUMLAR
500
İnovasyon Bilim Şenliği düzenlendi İnovasyon Bilim Şenliği düzenlendi Van'da İpekfest Bilim Şenliği düzenlendi Van'da İpekfest Bilim Şenliği düzenlendi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 13:48:30. #1.12#
SON DAKİKA: GİRESUN'DA '5 DİL 2 BECERİ' BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement