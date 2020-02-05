Giresun'da 5 firmaya daha "Giresun kalite" fındık yetki belgesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Giresun'da 5 firmaya daha 'Giresun kalite' fındık yetki belgesi - Son Dakika Ekonomi

Giresun'da 5 firmaya daha "Giresun kalite" fındık yetki belgesi

17 dakika önce

Giresun'da, coğrafi işaret tescil belgeli "Giresun kalite" fındıkların pazarlanması kapsamında 5 firmaya daha yetki belgesi verildi.

Giresun'da 5 firmaya daha

Giresun'da, coğrafi işaret tescil belgeli "Giresun kalite" fındıkların pazarlanması kapsamında 5 firmaya daha yetki belgesi verildi.

FİSKOBİRLİK Genel Müdür Vekili Turgay Çakmak, müdürlükte düzenlenen belge teslim töreninde, yetki belgesinin ilgili firmalara hayırlı olmasını diledi.

Giresun kalite fındığının değerini korumaya devam edeceklerini vurgulayan Çakmak, şöyle devam etti:

"Coğrafi işaretli ürünler üzerinde ticari faaliyet gösteren işletmelere buradan çağrımızı tekrarlıyorum. FİSKOBİRLİK veya paydaş kuruluşlara müracaat ederek yetki belgelerini almalarını tavsiye ediyoruz. Aksi halde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre 'Giresun kalite' ismini kullanmaları mümkün olamayacak. Cezai işleme muhatap olacaklardır."

Çakmak, tüketicilerden de denetim ve kontrolden geçmiş, coğrafi işaretli ürün logosu ve hologramı bulunan ürünleri tercih etmelerini isteyerek, bu tercihlerinin yerel kalkınmayı ve coğrafi işaretli ürünleri üreten çiftçileri güçlendireceğini aktardı.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Kahraman ise Giresun kalite fındığına, üreticisine ve Giresun'a değer katan her projeyi borsa olarak desteklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 5 firma yetkilisine belgeleri verildi.

Öte yandan, Giresun Kalite Fındıklar Denetim Merci Yürütme Kurulundan yapılan açıklamada, coğrafi işaret tescil belgeli "Giresun kalite" fındıkların pazarlanması için gerekli yetki belgesine firmaların yoğun ilgi gösterdiği ifade edilerek, bugüne kadar toplam 38 firmanın belge aldığı, başvuruda bulunan 9 firmanın ise değerlendirme sürecinde olduğu kaydedildi.

Giresun, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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