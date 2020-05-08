Giresun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların riske atılmaması için gönüllü sokağa çıkılmaması istendi - Son Dakika

Giresun'da, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkacağı saat diliminde, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan vatandaşlardan gönüllü olarak evde kalmaları istendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararın 44 gündür uygulandığı belirtildi.

Bu vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında geçerli olacak şekilde, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında, diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına, 65 yaş altında ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları, 44 gün sonra 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkacak yaşlılarımızın riske girmemeleri için önem arz etmektedir."

Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarı ve tavsiyelere riayet etmelerinin koronavirüs salgını ile mücadeleyi başarıya ulaştıracak en önemli etken olacağı vurgulanarak, "Bu hususlara özellikle dikkat edilmesi sevgili Giresunlulardan özel ricamızdır." ifadesi kullanıldı.