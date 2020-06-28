Giresun'da, 7 yaşındaki kayıp İkranur aranıyor - Son Dakika

Giresun'da, 7 yaşındaki kayıp İkranur aranıyor

GİRESUN'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, dün akşam evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden İkranur Tirsi (7) geri dönmedi.

GİRESUN'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, dün akşam evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden İkranur Tirsi (7) geri dönmedi. Kayıp İkranur için ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede dün arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince arkadaşları da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. Gece geç saatlere kadar sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 15 hektarlık ormanlık alanda yeniden arama çalışması başlattı.

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'İNŞALLAH SAĞ SALİM BULACAĞIZ'

İkranur'un halası Sevgican Tirsi, "İkranur dışarıda oynuyordu. Akşam eve gelmedi. Etrafı aradık hiçbir yerde bulamadık. Bir haber yok. Geceden itibaren arıyoruz" diye konuştu.

Niyazi Tirsi de "İkranur akşamdan beri kayıp. İnşallah sağ salim bulacağız" dedi.

Küçük kızın yakını Fatih Güner ise İkranur'un, arkadaşları ile oyun oynadığını belirterek, "Bu sırada 'Ben büyükbaşlara bakacağım. Siz gidin, ben gelirim' diyor. Oradan ayrılıyor. Bir daha kendisinden haber alamadık. Şu an arıyoruz" diye konuştu.


Jandarma, Bulancak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Giresun'da, 7 yaşındaki kayıp İkranur aranıyor - Son Dakika

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