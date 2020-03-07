Giresun'da 77 yaşındaki kadın engelli 4 çocuğuna bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da 77 yaşındaki kadın engelli 4 çocuğuna bakıyor - Son Dakika

Giresun'da 77 yaşındaki kadın engelli 4 çocuğuna bakıyor

7 saat önce

Giresun'da zihinsel engelli 4 çocuğuna özveriyle bakan 77 yaşındaki Ayşe Çivelek, hayata çocuklarıyla tutunuyor.

Giresun'da zihinsel engelli 4 çocuğuna özveriyle bakan 77 yaşındaki Ayşe Çivelek, hayata çocuklarıyla tutunuyor.

Ayşe Çivelek, Yağlıdere ilçesine bağlı Kurucalı Mahallesi'ndeki evinde eşi Muhittin, zihinsel engelli çocukları Mehmet (63), Nevin (55), Nermin (52) ve Neşide (50) ile yaşıyor.

Çocuklarının her ihtiyacıyla ilerleyen yaşına rağmen ilgilenen Çivelek, çevrelerinde bulunan kişilerin de takdirini topluyor.

Çivelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ile küçük yaşta evlendiğini ve 8 çocuk dünyaya getirdiğini söyledi.

Çocuklarından 4'ünün zihinsel engelli olduğunu ifade eden Çivelek, yaşı ilerlediği için çocuklarına bakmakta zaman zaman zorlandığını ancak Allah'ın sabır ve güç verdiğini dile getirdi.

Çivelek, Allah'a devamlı şükrettiğini ifade ederek, "Daha önceleri bakamayacağımızı düşündükleri için bizden çocuklarımızı bakımevine vermemizi istediler. Önceki evimize yetkililer geldi, bizimle görüştüler. Onlara, canımın sağlığında çocuklarımı hiç kimseye vermeyeceğimi söyledim. 'Ben öldükten sonra alırsınız.' dedim. Ben sağken, yaşarken çocuklarımızı kimsenin benden alamayacağını tatlı dille anlattım." diye konuştu.

Geçimlerini devlet desteği ile sağladıklarını aktaran Çivelek, "Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere yardımcı olan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun." dedi.

Akraba ve komşularının "hacı nine" diye hitap ettiği Çivelek, engelli çocuklarına bakabilmenin kendisine gurur verdiğini vurgulayarak, "Bazı analar sağlam çocukları bırakıp evlerini terk ediyor. Yüce Mevla'm onları da yola getirsin. Bizde Allah korkusu var. Bu da bize böyle yazılmış. Son nefesime kadar çocuklarımın her türlü derdine derman olmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Muhittin Çivelek ise iki çocuklarının vefat ettiğini, ikisinin ise başka şehirlerde yaşadığını söyledi.

Engelli 4 çocukları ile genellikle eşinin ilgilendiğini belirten Çivelek, "Yaşlı olduğum için çocuklarımla anneleri kadar ilgilenemiyorum. Allah annelerinden bin kere razı olsun, büyük fedakarlık yapıyor." diye konuştu.

Giresun'da 77 yaşındaki kadın engelli 4 çocuğuna bakıyor

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidi Hüseyin Özdemir'in babası, ayakkabısı çamurlu olduğu için makam aracına binmemiş
Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı İsrail Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı hacklendi! Hesaptan İstiklal Marşı paylaşıldı Giresun'da ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:21:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da 77 yaşındaki kadın engelli 4 çocuğuna bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]