Giresun'da 79,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Giresun'da 79,5 litre sahte içki ele geçirildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır 79,5 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır 79,5 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde polis ekipleri, piyasaya sahte ve kaçak içki sunmak istediği belirlenen Gürcistan uyruklu Z.B. ve E.C'yi yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 79,5 litre sahte ve 253 şişe kaçak içki, 633 boş içki şişesi, 1344 bilyeli şişe kapağı, 176 marka etiketi, 216 bandrol, sahte içki doldurmada kullanılan malzemeler ile 72 paket kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika

Kendisini takip ederek taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Bacağımı elledi

Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu

Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi

Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde

Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu

Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor

Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti

Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü