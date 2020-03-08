Giresun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ıslık dili ile kutladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ıslık dili ile kutladılar - Son Dakika

Giresun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ıslık dili ile kutladılar

6 saat önce

Giresun'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ıslık dili ile kutlandı.

Giresun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ıslık dili ile kutladılar, System.String[]

Giresun'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ıslık dili ile kutlandı.

Görele ilçesindeki Cumhuriyet meydanında bir araya gelen Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği üyeleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun", "Her başarılı erkeğin yanında bir kadın vardır", "Cennet annelerin ayaklarının altındadır", "Tüm kadınlara yapılan şiddet ve saldırıları kınıyoruz" ve "Kadınlara şiddete hayır" cümlelerini ıslık dili ile telaffuz etti.

Dernek Başkanı Şeref Başkan, burada yaptığı konuşmada, kadınlar gününde dernek olarak farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini söyledi.

Hayatın her kademesinde kadınların büyük emeklerinin bulunduğunu ifade eden Başkan, "Bir toplum, kadını ve erkeğiyle bir bütündür. Erkekleri de büyüten, eğiten ve hayata hazırlayan bir konuma sahiptir. Bir toplumda kadınların karşılaştığı her sorun, kapsamı ve etkileri itibariyle tüm toplumun ortak sorunu olmalıdır." diye konuştu.

Dünya Kadınlar Günü, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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