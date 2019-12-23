Giresun'da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması - Son Dakika

Giresun'da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması

6 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesinde 84 öğrencinin yedikleri öğle yemeği sonrası zehirlenme şüphesi ile hastanelerde tedavi altına alınmasıyla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Giresun'da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması, System.String[]

Giresun'un Espiye ilçesinde 84 öğrencinin yedikleri öğle yemeği sonrası zehirlenme şüphesi ile hastanelerde tedavi altına alınmasıyla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Giresun Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Espiye İlçesi Ericek Köyü İlk ve Ortaokulunda 6 Aralık tarihinde yaşanan olayla ilgili basında yemek numunelerinin temiz çıktığı, salgın kaynağının içme suyu olduğu yönünde haberlerin yeraldığı belirtildi.

Açıklamada, analiz yapılmak üzere alınan içme

suyu numunelerinin, insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe

uygun olmadığı ifade edilerek,"Sonuçlar, e.coli 3, koliform bakteri 23

olarak çıkmıştır.

Çıkan bu sonuçlarla salgın nedeninin su olduğunu söylemek mümkün değildir." denildi.

Durumları daha ağır seyrettiği için GRÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 6 öğrenciden alınan gayta numunesi sonuçlarının hiçbirinde e coli üremesi saptandığı kaydedilen açıklamada, sadece bir öğrenciden alınan numunede giardia ve entemeoba kistlerinin görüldüğü aktarıldı.

Diğer 5 öğrenciden alınan

numunelerinde ise hiç üreme olmadığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Alınan numuneler üzerinde yapılan inceleme ve analiz sonuçlarının İl

Sağlık Müdürlüğümüz tarafından değerlendirmesi sonucu, ilk

semptomların öğlen yemeğinin hemen sonrasında ortaya çıkması su kaynaklı bir salgın olma ihtimalinden uzaklaşmamıza neden olmakta,

salgınla ilgili Sağlık Müdürlüğümüzün incelemeleri halen devam

etmekte. Tamamlandığında diğer salgınlarda olduğu gibi salgın

raporu düzenlenecektir."

Giresun, Aralık, Ericek, Espiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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