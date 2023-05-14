Giresun'da 85 yaşındaki kişi oy kullanmak için geldiği köy odasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Giresun'da 85 yaşındaki kişi oy kullanmak için geldiği köy odasında hayatını kaybetti

Giresun'da 85 yaşındaki kişi oy kullanmak için geldiği köy odasında hayatını kaybetti

14.05.2023 12:43

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanmak üzere Giresun'un Espiye ilçesindeki Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına gelen İsmail Yıldız (85) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonuçsuz kaldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki kişi, oy kullanmak için geldiği köy odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına gelen İsmail Yıldız (85) bir anda fenalaştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldız, kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Giresun'da 85 yaşındaki kişi oy kullanmak için geldiği köy odasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da 85 yaşındaki kişi oy kullanmak için geldiği köy odasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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