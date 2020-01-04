Giresun'da 88 köy yolu kardan ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da 88 köy yolu kardan ulaşıma kapandı - Son Dakika

Giresun'da 88 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

6 saat önce

Giresun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun'da 88 köy yolu kardan ulaşıma kapandı, System.String[]

Giresun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı.


Giresun'da sabah saatlerinde Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde başlayan kar yağışı tüm ili etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarının açılması için çalışmalara başladı. Giresun- Sivas karayolu bağlantısını sağlayan 2200 rakımlı Eğiribel Geçidi'nde de kar yağışının aralıksız devam ettiği öğrenildi. - GİRESUN

Şebinkarahisar, Giresun, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:28 Kaynak: İHA
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