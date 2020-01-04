Giresun'da 88 köy yolu kardan ulaşıma kapandı - Son Dakika

Giresun'da 88 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
6 saat önce
Giresun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:28 Kaynak: İHA
Giresun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı.
Giresun'da sabah saatlerinde Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde başlayan kar yağışı tüm ili etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarının açılması için çalışmalara başladı. Giresun- Sivas karayolu bağlantısını sağlayan 2200 rakımlı Eğiribel Geçidi'nde de kar yağışının aralıksız devam ettiği öğrenildi. - GİRESUN
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